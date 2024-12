Quotidiano.net - Ucraina: “Massiccio attacco russo contro siti energetici”. Esplosioni a Kiev e Odessa

Roma, 13 dicembre 2024 – Ci sono ancora le infrastrutture energetiche dell’del mirino della Russia. Questa mattina isono stati oggetto di unda parte delle forze del Cremlino: lo ha reso noto il ministero dell'Energia ucraino: “Il nemico continua a terrorizzare. Ancora una volta, il settore energetico in tutta l'è l'obiettivo di un”, si legge in un comunicato. Nonostante tutto la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi continuerà il suo lavoro. Lo ha affermato il direttore generale Rafael Mariano Grossi: “L'Aiea rimane impegnata a mantenere una presenza nella centrale di Zaporizhzhia per aiutare a prevenire un incidente nucleare durante il conflitto militare, nonostante l'di droni a uno dei suoi blindati durante una rotazione regolare di team Aiea di stanza nel sito”.