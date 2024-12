Lanazione.it - Trasporto gratuito per prestazioni terapeutiche, fascia Isee più ampia

Firenze, 13 dicembre 2024 - Si amplia la platea della persone che potranno godere delper sottoporsi a cicli diprescritte dai medici di medicina generale o da uno specialista ma non hanno modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente. La sperimentazione, con nuove regole e procedure, era stata avviata a gennaio 2023. A settembre dell’anno scorso erano stati rivisti tetti e distanze. Il prossimo 31 dicembre si concluderà la seconda fase sperimentale e l’attività entrerà a regime, con tre ulteriori novità: l’ampliamento delle condizioni di fragilità, l’estensione per distanze superiori a trentacinque chilometri della(che misura la capacità di spesa di un cittadino ed entro cui si potrà beneficiare del servizio) e nuove disposizioni per chi risiede al confine con altre regioni.