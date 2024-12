Metropolitanmagazine.it - The King is back: Marracash pubblica a sorpresa il nuovo album

A pensarci bene, pur essendo nato il Sicilia,è cresciuto a Milano, dove Santa Lucia è quasi più importante del Natale. Sarà forse stata l’atmosfera festosa a spingerlo a sorprendere tutti? Non ci è dato saperlo, ma una cosa è certa; il re del rap italiano è tornato col botto,ndo senza alcun preavviso È finita la pace. L’, il settimo della sua carriera, e composto da tredici pezzi ed è prodotto da Marz e zef; il disco arriva a distanza di tre anni dal pluripremiato Noi, loro, gli altri, e si propone come ultimo atto di una trilogia iniziata con Persona.Nelcapitolo, Marra parla di unicità e accettazione, attaccando ancora una volta la società contemporanea, superficiale e vacua. Anche l’artwork della copertina, curato da Corrado Grilli (MECNA), si riallaccia al concetto di “?bolla”, vista come uno spazio d’isolamento per l’individuo.