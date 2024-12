Ilfattoquotidiano.it - Referendum sull’autonomia, La Russa si smarca: “Io a votare ci andrò”. E garantisce su Santanchè a processo: “Credo alla sua innocenza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se la strada del centrodestra per disinnescare ildifferenziata è puntare sull’astensione, quella strada non è quella del presidente del Senato Ignazio La. Dare l’indicazione di non andare ae “andare al mare” come fece Bettino Craxi “è una tecnica che non mi scandalizza – dice -: io personalmente preferisco andare a, non c’è una sola elezione in cui non abbia votato. Non c’è un modo buono o cattivo in democrazia per formare una volontà, se la legge lo consente perché criminalizzare” una indicazione simile. Laparla da Atreju, la festa di partito di Fratelli d’Italia, intervistato dal condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez. E di sicuro il suo messaggio non è proprio un regalo alle mire politiche della Lega, che ha l’autonomia tra i temi principali del suo programma.