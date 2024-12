Ilgiorno.it - Protesta dei lavoratori Rai a Milano contro la riduzione delle ore di lavoro

Leggi su Ilgiorno.it

Si sono radunati in presidio davanti alla sede Rai in corso Sempione 27, in stato di agitazionela decisione di ridurre le ore dicon pesanti ripercussioni sugli stipendi. Lariguarda idel reparto movimentazioneattrezzature scenografiche, abiti di scena, supporti tecnici, informatici e arredi. Servizi appaltati dalla sede milanese della tv pubblica a due aziende, la Cooper Pul Srl e la GE.SE. Srl., che fanno parte del Consorzio Cpm. "L’agitazione è stata aperta per rispondere alle decisioni unilaterali, e inaccettabili, prese dal committente e dalle aziende – spiega la Filt-Cgil di– in merito allaore dirispetto al contratto. Decisioni che causano un’importantedi reddito per le persone coinvolte e ne compromettono la stabilità e la vita".