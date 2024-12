Ilgiorno.it - Piste olimpiche finite anzitempo. Tutti i numeri del progetto

Leper il Moguls e per l’Aerial di Livigno sono state le prime opere "tecniche"realizzate in vista del grande appuntamento a cinque cerchi. Ma dietro la realizzazione di queste due particolari, una con le cosiddette "gobbe" (dei salti più o meno regolari da cima a fondo per il Moguls) e una con un trampolino alto per l’Aerial, c’è il lavoro di sette imprese che, lavorando alacremente, hanno consegnato l’opera nei tempi previsti e oltre un anno prima del via delle gare livignasche delle Olimpiadi 2026. Tra queste c’è l’Impresa Rigamonti di Sondrio che è la capogruppo delle sette ditte che hanno realizzato a Livigno, sul versante del Carosello 3000, le dueper Moguls e Aerial. L’opera inaugurata ieri l’altro è una delle cento commissionate dalla Società infrastrutture Milano Cortina in vista dell’evento del 2026 e ha un costo complessivo di circa 5 milioni di euro, di cui 3,5 milioni per i lavori.