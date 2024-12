Quifinanza.it - Partita Iva, con il 2025 scatta la nuova classificazione Ateco. Cosa cambia e come adeguarsi

Leggi su Quifinanza.it

Laper i titolari diIva entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio e andrà a sostituire quella attuale (ossia la2007 – Aggiornamento 2022). Per permettere la sua adozione dalle amministrazioni che la usano per esigenze amministrative, sarà operativa in maniera ufficiale dal prossimo 1° aprile.L’aggiornamento è un’operazione particolarmente importante, perché i codicidovranno essere utilizzati per disbrigare tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di comprendereci sia a monte della novità che prenderà il via il prossimo anno.Codici, perché è stato effettuato l’aggiornamentoL’aggiornamento dei codiciè stato effettuato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento delegato Ue 2023/137 del 10 ottobre 2022 della Commissione europea, con il quale è stato modificato il Regolamento (Ce) n.