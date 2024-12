Ilrestodelcarlino.it - Monteprandone: consegnato furgone refrigerato per progetto 'Zero sprechi alimentari'

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla presenza di tutti gli attori del, nella mattina di ieri il sindaco diSergio Loggi hale chiavi del nuovissimocoibentato e, per il trasporto degli alimenti destinati alle famiglie in difficoltà del territorio, all’associazione Kairos. E’ il frutto di un importante’ messo in campo dal comune di(capofila) con i comuni di Monsampolo, Grottammare e Ripatransone e la determinante collaborazione delle associazioni Kairos di Monsampolo, I Care di Grottammare, Centopercento die le Caritas dell’unità pastorale delle parrocchie Sacro Cuore e Regina Pacis di Centobuchi. Il, finanziato dalla Regione Marche, si pone come obiettivo la lotta agliattraverso un sistema di economia circolare e solidale tesa a difendere le fasce più deboli della popolazione.