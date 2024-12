Ilfattoquotidiano.it - Millennium in vendita su Amazon, store online e librerie il numero di dicembre sugli “ultracibi”

Il nuovodiè arrivato anche in libreria, sue sui principali. Da venerdi 13ci sono dunque nuove opportunità per acquistare il mensile diretto da Peter Gomez (qui la presentazione didi), che dedica la copertina alla “invasione degli“. Vale a dire, i nuovi alimenti studiati in laboratorio dalle multinazionali per darci dipendenza. Con una novità rispetto agli ultimi anni: questi alimenti dannosi per la salute sono sempre più spesso etichettati come “salutari” e addirittura “etici”.All’opposto si collocano le eccellenze enogastronomiche italiane, ma anche qui le cose stanno cambiando: due vignaiole d’eccezione, Maria Teresa Mascarello (figlia di Bartolo, uno dei grandi custodi della tradizione del Barolo) e Nicoletta Bocca (figlia del giornalista Giorgio), denunciano la degenerazione delle “Disney-Langhe”, dove impera la monocultura delle uve Nebbiolo, i prezzi dei terreni sono alle stelle e la pressione turistica è senza precedenti.