Mercato il Napoli preme per Kiwior | da Londra spunta una certezza

Calcio24 – Ilcontinua are per Jakubin vista deldi gennaio: dall’Inghilterra arrivano ulteriori novità in merito alla posizione dell’Arsenal.Quali saranno i colpi che arriveranno neldi gennaio? I tifosi delnon fanno altro che chiederselo in vista della prossima sessione di calcio, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna che è al lavoro h / 24 per cercare di assicurare ad Antonio Conte un organico sempre più competitivo. Questione, la medesima, sottolineata a più riprese dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che intanto si aspetta risposte importanti in vista della partita di sabato pomeriggio contro l’Udinese, in programma alle ore 18:00.La priorità è stata individuata nella difesa: tale reparto sarà al centro delle valutazioni, sia per quanto riguarda ilin entrata ma anche quello in uscita.