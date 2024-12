Lanazione.it - Massese Regina di Coppa. Nel mirino c’è il Ponsacco

Missione compiuta per lache è entrata di prepotenza in semifinale diItalia superando largamente una giovane Cuoiopelli. Il 6 a 0 di Santa Croce sull’Arno ha naturalmente soddisfatto il tecnico Massimiliano Pisciotta: "Volevamo fortemente passare il turno. Rispetto a domenica ho cambiato solo tre giocatori. Abbiamo preparato la partita puntando a palleggiare bene senza alzare troppo i ritmi. Sapevamo che avendo una squadra giovane ci avrebbero lasciato degli spazi e così è stato. Dopo i primi due gol il match si è messo in discesa. Non c’è stata più storia ed abbiamo cercato di risparmiare un po’ di energie con qualche cambio". Adesso lad’Eccellenza va in letargo e se ne riparlerà solo ad anno nuovo. La semifinale, infatti, è in programma mercoledì 8 gennaio e vedrà come avversario dei bianconeri ilche ai rigori ha eliminato la Fratres Perignano.