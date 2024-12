Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: oro argento e bronzo! Vince la 4×50 sl mista! Quadarella seconda, 4×200 sl uomini terza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINOORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA19.56: Arriva un tris di medaglie a rimpinguare il bottino azzurro in questa quarta giornata deidi Budapest. L’oro è quello della staffettastile liberocon Deplano, Miressi, Di Pietro e Curtis, l’porta la firma di Simonanei 1500 stile libero, il terzo podio mondiale in carriera per le ine ildellastile libero maschile che era uscita con le ossa rotte da Parigi dove non c’era stata la finale19.55: Cancellato il record del mondo più antico da Luke Hobson in prima frazione con 1’38?91. Un crono straordinario!per l’Australia con 6’45?54,per l’Italia con 6’47?51.