Lanazione.it - La Carrarese porta doni e sorrisi ai bambini dell'Ospedale del Cuore

Leggi su Lanazione.it

La preparazione di un match delicato di campionato come quello col Brescia non ha impedito alladi "staccare" un attimo la spina dal calcio per dedicarsi ad un’iniziativa davvero lodevole. Una delegazione del club gialloazzurro, composta da calciatoria prima squadra e membrio staff tecnico e dirigenziale, ha visitato i repartidelFondazione Monasterio. E’ stata l’occasione di trascorrere una mattinata diversa in cui i calciatorihanno messo i panni figurati di improbabili "Babbi Natale" donando regali ai giovani pazienti con l’obiettivo di allietare la loro degenza ospedaliera e di strappare un sorriso anche alle famiglie che quotidianamente li assistono nei loro percorsi di recupero da patologie di una certa rilevanza. "A Monasterio sappiamo bene che per raggiungere grandi risultati è necessario unire le forze, le esperienze e le competenze – ha dichiarato al terminea visita il direttore generalea Fondazione Monasterio, dott.