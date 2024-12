Ilfattoquotidiano.it - “Jennifer Lopez la stessa notte dello stupro alla 13enne litigò furiosamente con l’allora fidanzato Puff Daddy”: la bomba sganciata dal Daily Mail

Emergono ulteriori dettagli sulla maledettadell’after party degli Mtv Music Awards del 2000, quando unasarebbe stata stuprata da Jay-Z e. Secondo la testimonianza della presunta vittima che oggi ha 32 anni, c’era anche un terzo vip in quella stanza. Il nome non si sa ancora, ma ilha sganciato lalasciando intendere che forse il nome c’è.Il sito ha pubblicato alcune foto che ritraggonolitigarecon. Che cosa si dicessero è un mistero, quel che è certo è che entrambi eranotristemente famosa festa. Al momento lanon risulta iscritta tra gli indagati come persona informata dei fatti, ma qualcosa potrebbe accadere nel momento in cui si aprirà il processo peril 5 maggio 2025.