Oasport.it - In Val d’Isere Odermatt cerca la vittoria perduta in gigante, Noel per il tris in slalom. L’Italia attende Vinatzer

Dopo la trasferta americana, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Europa per un weekend dedicato alle discipline tecniche. Si gareggia in Francia in Val, dove in programma ci sono uned uno. Tanti i temi per la due giorni sulle nevi transalpine, partendo soprattutto da quello che farà Marco, probabilmente l’osservato speciale nella giornata di domani, dopo la terza uscita consecutiva ina Beaver Creek.Parlare di crisi per il campione svizzero tra le porte larghe forse è davvero eccessivo, ma i dati riportano che ormai da tre garenon va clamorosamente a punti in. Uno zero che l’elvetico vuole assolutamente cancellare, ritrovando quellache ormai gli manca dalla gara di Aspen dello scorso marzo.resta in ogni caso il favorito, ma chiaramente anche nella testa del detentore della Coppa del mondo qualche dubbio comincia ad insinuarsi.