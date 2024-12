Sport.quotidiano.net - Il futuro del club brianzolo. "Cerchiamo di trovare qualcuno che possa far crescere il Monza»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Qualeper il? Vero che la famiglia Berlusconi potrebbe disimpegnarsi come si racconta da alcuni mesi? Domande a cui ieri mattina, a margine dell’incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese, ha provato a dare risposte Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-Mediaset. Il quale, come già fatto a luglio, ancora una volta spalanca le porte all’eventuale ingresso di nuovi azionisti proprio nelle settimane in cui la squadra galleggia nei bassifondi della classifica ed è attesa dallo spareggio-salvezza di Lecce in programma domenica: "Sulposso dire che la volontà è quella di continuare acheaffiancare o supportare la squadra. Il calcio è un mondo complesso, ma ilrappresenta per noi un progetto importante, che vogliamo far evolvere nel tempo secondo logiche aziendali e sportive ben definite".