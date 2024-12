Metropolitanmagazine.it - Giovanni Pernice, dopo “Ballando Con Le Stelle” arriva “Celebrity Hunted”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Continua il momento d’oro di: il maestro di danzato per la prima volta aCon Le, show del sabato sera di Raiuno, continuerà l’esperienza sul piccolo schermo nella versione britannica dinel cast diIl 34enne ritornerà al termine del programma condotto da Milly Carlucci, nel Regno Unito, dove ha avuto un grandissimo successo nello show Strictly Come Dancing (ilcon leUK, ndr) per una nuova avventura nel reality di Prime Video e che andrà in onda su Channel 4. Il siciliano farà coppia con Kai Widdrington, ballerino britannico in forza al programma che ha portatoa farsi conoscere dal grande pubblico. Il maestro di danza ritorna sul piccolo schermo Uk a seguito dell’episodio che lo scorso anno ha portato l’abbandono del programma Strictly Come Dancingnove stagioni.