Liberoquotidiano.it - Francois Bayrou nuovo premier francese: chi è l'alleato centrista di Macron (e quel legame con Le Pen)

L'ufficialità è arrivata: il presidenteEmmanuelha nominato primo ministro, suodal 2017. La notizia della nomina è stata formalizzata attraverso un comunicato dell'Eliseo, un testo di poche righe in cui viene affidato a Bayrou il mandato di "formare ilgoverno". Il passaggio di poteri è dunque atteso a breve nel cortile di Matignon, tra ildimissionario, Michel Barnier, e il suo successore. Quest'ultimo è stato sfiduciato dai deputati la settimana scorsa aprendo una crisi senza precedenti in Francia. Il leader del MoDem, primodel Capo dello Stato e figura politica, avrà il difficile compito di formare un governo capace di sopravvivere a una Assemblea nazionale senza maggioranza e di far adottare il bilancio per il 2025.