FdI, Lega e Forza Italia chiedono alla Rai di togliere la tutela legale a Report

La maggioranza di governo chiede all’a.d. della Rai Giampaolo Rossi di eliminare la manleva di. Ovvero lale che solleva i giornalisti da rischi penali ed economici. La richiesta, spiega oggi Il Foglio, arriva dopo la telefonata di Gennaro Sangiulianomoglie Federica Corsini rivelata dtrasmissione di Sigfrido Ranucci. Rossi ha spiegato che puòla manleva, sì, ma a tutti i giornalisti della tv pubblica. E questo non si esclude. Mentre di certo Ranucci perderà la carica di vicedirettore ad personam che condivide con Milo Infante e Alberto Matano. I tre non gestiscono strutture, ma in qualità di vicedirettori si autodirigono.Il passaggio a La7La Rai intanto pensa di togliergli il programma se Ranucci andasse a La7: «È nato con Milena Gabanelli, lui l’ha snaturato.