E’ l’Arancino Day | l’antica tradizione di Santa Lucia scatena le varianti creative Ecco perché oggi si mangia questo piatto

, 13 dicembre, si festeggia, protettrice della vista. E in Sicilia, come in molte altre regioni d’Italia, questa giornata è indissolubilmente legata a un’icona della gastronomia:scrigno di riso croccante, con il suo cuore filante di ragù e formaggio, è un vero e proprio “concept food”, unche ha saputo adattarsi ai gusti e alle tendenze di ogni epoca. La storia delaffonda le sue radici nella dominazione araba della Sicilia. Già nel Medioevo, queste sfere di riso fritte erano un cibo popolare e facilmente trasportabile, perfette per i viaggi e le gite fuori porta. Il nome stesso, “arancino”, deriva dalla sua forma tonda, che ricorda quella di un’arancia, o, nel caso della versione conica, dalla somiglianza con il vulcano Etna.e il giorno più cortoSecondo un detto popolare, il 13 dicembre è “il giorno più corto che ci sia”.