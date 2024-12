Donna travolta e uccisa a Milano, il camionista arrestato non risponde alle domande del gip

Leggi su Open.online

Francesco Monteleone, ilper aver travolto e ucciso una 34enne peruviana a, di fronte al gip si è avvalso della facoltà di nonre. L’uomo è stato fermato per l’omicidio stradale, con l’aggravante dell’omissione di soccorso, di Rocio Romero Espinoza, investita mercoledì 11 dicembre mentre attraversava la strada (col verde e sulle strisce) in viale Renato Serra. Nell’incidente, anche grazie all’ultimo gesto compiuto dalla, si sono salvati i suoi gemellini di un anno, così come la loro nonna: hanno subìto solo delle escoriazioni. Dopo alcune ore di caccia all’uomo, quello stesso giorno ilè stato rintracciato e. «Non mi sono accorto», erano state le prime dichiarazioni del 24enne, assistito dai legali Mario Mongelli e Roberto Tournier.