Tg24.sky.it - Da Tik Tok alla Treccani, i neologismi digital inseriti nell’enciclopedia centenaria

Leggi su Tg24.sky.it

TikTok einsieme per raccontare una lingua che evolve, anche grazie al mondo delle piattaforme social. Il social network e la quasi centeraia enciclopedia mostrano come la nostra lingua sia attiva e camaleontica e, in un evento a Milano, hanno presentato le cinque le parole diventate virali sulla piattaforma social TikTok che sono state inserite nella prestigiosa enciclopedia. Creator, Delulu, Demure, POV e Slayare sono entrate nella quotidianità degli italiani mettendo in mostra un cambiamento linguistico influenzato dcreatività e dall'inclusività.