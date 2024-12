Ilgiorno.it - Como, in aula per una lite con sfregio: finisce arrestato per un altro reato

Leggi su Ilgiorno.it

Claino con Osteno () – L’ordinanza di custodia cautelare che avrebbe dovuto condurlo in carcere per stalking era stata emessa a fine novembre, ma Salaheddin Moutassim, piccolo imprenditore di 27 anni domiciliato a Claino con Osteno, non si trovava. Fino a ieri, quando è comparso davanti al giudice delle udienze preliminari diWalter Lietti, per unprocedimento. Lo stesso giudice che aveva emesso la misura non ancora eseguita, lo ha riconosciuto e fatto arrestare dalla polizia giudiziaria in servizio a palazzo di Giustizia al termine dell’udienza. Il fatto per cui era a processo, unopermanente del volto, risaliva a maggio 2022, quando aveva avuto una discussione con un uomo di 37 anni di Grandola, davanti a un bar di Porlezza:che si era conclusa con un fendente, che aveva raggiunto la parte sinistra del volto della vittima, recidendogli un nervo facciale e provocando in via permanente la perdita parziale della mobilità.