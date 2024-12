Scuolalink.it - Bonus donne disoccupate: la proposta innovativa della presidente Meloni

Ladel Consiglio, Giorgia, annuncia un nuovodedicato alle. Questo sostegno, diverso dalle agevolazioni proposte finora, mira a rafforzare l’autonomia finanziaria femminile. La misura prevede la conversione delle detrazioni fiscali destinate al coniuge lavoratore in undiretto per la donna disoccupata, con un importo medio stimato intorno ai 700 euro. Come funzionerebbe ilAttualmente, le detrazioni fiscali per il coniuge a carico spettano al lavoratore. Con questa, l’importo verrebbe trasferito direttamente alla moglie disoccupata. L’idea, presentata dain un’intervista a Donna Moderna, prevede una revisione delle norme sul coniuge a carico per consentire questo cambiamento. La misura fornirebbe un contributo annuale che varia in base al reddito del coniuge: 800 euro per redditi fino a 15.