Ilfattoquotidiano.it - Automobilista italiano distrugge un autovelox a martellate in Svizzera: fermato dalla polizia e identificato. Danni per oltre 3mila euro

Un po’ distratto, ma anche deciso a cancellare qualsiasi traccia. Undi 41 anni è statodel Canton Ticino e accusato di aver preso al’8 dicembre scorso sull’autostrada A2 all’altezza di Moleno, in, un radar semi stazionario, una sorta diche lo aveva immortalato poco prima mentre in autopassava i limiti di velocità.Le accuse sono di grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, impedimento di atti dell’autorità, inattitudine alla guida, danneggiamento e guida senza autorizzazione.In tre giorni gli agenti hannoil colpevole e lo hanno rintracciato a Biasca (nel distretto di Riviera, parte della Regione Tre Valli, ndr) a bordo di una vettura, nonostante avesse già un divieto di transito per le strade della