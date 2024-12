Lortica.it - Arezzo nel medioevo: tra guerre, vescovi e finanze

GUIDO TARLATI: IL VESCOVO GUERRIERONominato arciprete della Pieve nel 1302, Guido Tarlati intraprese una rapida carriera ecclesiastica, favorita dai lasciti post mortem di usurai desiderosi di redenzione. Le loro ricchezze, accumulate attraverso attività creditizie moralmente discutibili, contribuirono a sostenere le sue iniziative, dimostrando che “le bare non hanno tasche”.Nel 1312, Papa Clemente V lo nominò vescovo di, segnando l’inizio di un periodo di profonde trasformazioni per la città. Tra il 1314 e il 1315, Tarlati negoziò accordi con i tradizionali nemici di Firenze e Siena, riportando sotto il controllo aretino località strategiche come Lucignano e Monte San Savino. In parallelo, suo fratello Pier Saccone combatté a fianco di Lucca contro Firenze nella battaglia di Montecatini.