Movieplayer.it - Anne Hathaway e Dave Bautista protagonisti di una commedia d'azione in arrivo su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

saranno idi una nuovad'senza titolo, scritta da Jonathan Tropper perMGM Studios e AGBO.torna a collaborare conMGM Studios, questa volta affiancata dain unad'ancora priva di titolo ufficiale, per ora identificata con il nome provvisorio "Wedding Sting". Il film è scritto da Jonathan Tropper, noto per le sue sceneggiature di successo come This Is Where I Leave You e The Adam Project, e sarà prodotto dalla AGBO, la casa di produzione fondata dai fratelli Joe e Anthony Russo. Una trama ispirata a una vera operFBI La trama del film si ispira a una vera opersotto copertura condotta dall'FBI, in cui gli agenti .