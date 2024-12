Quotidiano.net - Affitti brevi e b&b, cosa c’è da sapere

Roma, 13 dicembre 2024 – Seconda puntata della rubrica “Facciamo due conti” a cura di Isnec, l'Istituto nazionale esperti contabili, con infografiche interattive realizzate in collaborazione con Withhub. Dopo aver approfondito il tema delle partite Iva, questa volta ci concentriamo suglituristici e, un settore in continua crescita e soggetto a normative fiscali sempre più complesse. Scopriamo insieme le novità e quali sono gli obblighi fiscali e di sicurezza per chi gestisceo attività di bed & breakfast. Casa su Airbnb: quante tasse si pagano? A partire da gennaio 2024, i privati che affittano appartamenti su piattaforme come Airbnb, per periodi, cioè fino a 30 notti, sono soggetti alla cedolare secca al 21% sul canone di locazione. Questo si applica a chi non svolge abitualmente l'attività di locazione ad uso turistico, ovvero chi affitta meno di 5 appartamenti.