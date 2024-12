Donnaup.it - Un potente alleato che contrasta il colesterolo, la glicemia e potenzia la vista. Una manciata al giorno!

Bacche di Goji: il piccolo frutto antiossidante dalle mille virtùLe bacche di Goji sono un frutto che la medicina tradizionale cinese adopera da secoli. Contengono una varietà di sostanze nutritive tutte piuttosto benefiche alla salute, per un motivo o per l’altro.Tra queste sostanze vanno citati, tra gli altri: vari amminoacidi, calcio, potassio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, acidi grassi Omega 3 e 6, vitamine A, B, C ed E, proteine e carboidrati.Bacche di Goji: il piccolo frutto antiossidante dalle mille virtùSeppure vangano coltivate solo in Tibet e in Cina ( e in qualche regione europea) queste bacche dal bel colore rosso squillante ormai si possono trovare nei negozi di tutto il mondo. Tra le principali virtù di questo minuscolo mafrutto si possono citare almeno le seguenti.