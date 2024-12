Quotidiano.net - Trapiantato cuore battente. È la prima volta al mondo. I medici: "Una rivoluzione"

Operazione dato "mondiale" nella Città del Santo. A un uomo di 65 anni è statoper lain assoluto unsempre, dall’espianto all’innesto. Una tecnica studiata dal professor Joseph Woo dell’Università di Stanford, in California, e ora messa in pratica dall’equipe della cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera patavina guidata dal professor Gino Gerosa. L’uomo è stato operato due settimane fa e tornerà a casa – dicono idi Natale. Le sue condizioni post-operatorie sono infatti buone: oltre ad avere risolto la malattia – una cardiopatia post-ischemica per la quale la prognosi era nefasta - potrà dunque fregiarsi di un titolo mondiale. Ma di che cosa si è trattato? "Abbiamo prelevato da un donatore, afermo, l’organo, che è stato fatto ripartire e non è più stato fermato – spiega nei dettagli il professor Gerosa –.