Terrore a Gerusalemme spari contro bus | morto un ragazzo di 12 anni

Un ragazzo di 12 anni è stato ucciso in una sparatoria avvenuta nei pressi di Gush Etzion, a sud di Gerusalemme. Anche altre quattro persone hanno riportato ferite durante l'attacco, che secondo l'IDF potrebbe avere origini terroristiche. Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe aperto il fuoco contro l'autobus 291, che era partito da Beitar Illit e si dirigeva verso Gerusalemme. Le forze di sicurezza stanno attualmente cercando il sospetto, che dopo la sparatoria è fuggito a bordo di una BMW in direzione di Hebron. L'area è stata circondata con posti di blocco. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che richiede un cessate il fuoco immediato e incondizionato nella Striscia di Gaza.