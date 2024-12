Sci alpino Gut-Behrami la più veloce nella 2^ prova libera a Beaver Creek | bene Goggia e Brignone

Leggi su Sportface.it

Ottimi risultati per l’Italiasecondadella discesadi, valida per la coppa del mondo di sci. La piùsulle nevi americane è stata Lara Gut-, capace di fermare il cronometro in 1’31”87. Alle sue spalle due azzurre: Sofia, seconda in 1’32”54, e Federica, terza in 1’32?84.Se il crono della valdostana non sorprende, dopo che nell’allenamento di 24 ore prima era stata la più, diverso è il discorso per la bergamasca, al rientro dopo un lungo stop e solo 12^ ieri. Più indietro le altre italiane: Laura Pirovano è undicesima (1.33.38), Nadia Delago tredicesima, mentre sono fuori dalla top 20 Elena Curtoni, Marta Bassino e Nicol Delago. La terza e ultima, prima della gara di sabato, è prevista per la giornata di venerdì 13 dicembre.