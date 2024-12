Ilfattoquotidiano.it - Sabrina Salerno va in palestra dopo la prima radioterapia: “Voglio vedere se sono compatibili, vediamo cosa succederà”

Ben avviato, ormai, il ritorno alla normalità dila diagnosi di cancro al seno ricevuta a luglio. Poche settimaneè arrivato l’annuncio e la cantante si è poi sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione del nodulo maligno.Un’operazione che, nonostante l’abbia messa a dura prova dal punto di vista fisico ed emotivo, non ha frenato il suo entusiasmo in vista di un progressivo, seppur fisiologicamente lento, ritorno alla normalità.quindi arrivati i primi concerti, poi il tour in Francia, con le tappe ad Amiens, Lille, Parigi e, in Belgio, Bruxelles. Al rientro dalla capitale francese, quindi, la cantante si è sottoposta allaseduta di, il percorso di cura previsto per lei, e, subito, è andata in, per svolgere gli allenamenti che fanno parte, già da diverso tempo, della sua routine settimanale.