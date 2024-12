Lanotiziagiornale.it - Reddito insufficiente per sei famiglie su dieci e quasi la metà taglia sulle spese sanitarie

Ildegli italiani è troppo basso. E a ritenerlo tale sono gli stessi italiani:il 60% dellesostiene che il propriosia inadeguato rispetto alle necessità primarie, secondo quanto emerge dall’Osservatorio sguardi familiari di Nomisma.Inoltre il welfare in Italia è fai da te: ben il 58% del campione trova sostegno nella rete familiare e solo il 29% nei servizi pubblici. Non a caso, ben una famiglia su sei ha responsabilità di cura verso familiari non autosufficienti.Il report Nomisma: ildelleritenuto inadeguato, costretti areCome detto, il 59% delleconsidera inadeguato il proprioe il 15% lo ritienepersino per far fronte alle necessità primarie. E il 44% considera le proprie entrate appena sufficienti per arrivare a fine mese.