Universalmovies.it - Rapunzel | Disney conferma il film in live action

Leggi su Universalmovies.it

Il classico dell’animazione” ha ottenuto il via libera per una nuova trasposizione in.Deadline ha riferito che lasta trattando con il regista Michael Gracey per dirigere una versionedel classico dell’animazione. La fonte ha riferito che il regista australiano, in caso di buon esito delle trattetive, adatterà il suoda una sceneggiatura firmata da Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder). Kristin Burr sarà, invece produttrice per Burr! Productions, insieme a Lucy Kitada (The Baby-Sitters Club).Michael Gracey ha debuttato alla regia con il successo di critica The Greatest Showman, mentre di recente ha portato in sala Better Man, il particolare biopic incentrato sulla carriera musicale di Robbie Williams, in uscita nelle sale italiane dal 1° gennaio 2025.