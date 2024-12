Lapresse.it - Pompei, uno studio conferma la versione di Plinio: ecco la data dell’eruzione

L’eruzione del Vesuvio che distrusseed Ercolano è avvenuta il 24 agosto del 79 dopo Cristo, come scritto dail Vecchio: ladel 24 ottobre del 79 d.C, come recentemente mostrato da Pedar Foss sulla base di una dettagliata analisi delle fonti, “non ha alcuna base documentale”. È quanto viene suggerito in un articolo che è stato pubblicato sull’E-Journal degli Scavi didedicato alladel Vesuvio nel 79 d.C., che distrusseed Ercolano, e cheil Giovane ricorda per il 24 agosto, ma che da tempo è stata messa in dubbio a favore di unapiù in là nell’anno.La ricercaGli autori della ricerca ora pubblicata, che presenta i risultati di un progetto di archeologia sperimentale sulla durabilità di iscrizioni a carboncino nonché un aggiornamento sullodelle fonti letterarie e archeobotaniche, concludono invece che al momento non ci sono sufficienti elementi per scartare ladel 24 agosto, presente già nei più antichi manoscritti.