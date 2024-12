Oasport.it - Nuoto, super Alberto Razzetti nelle batterie dei Mondiali in vasca corta. 4×200 sl femminile in finale

Leggi su Oasport.it

Andata in archivio la terza giornata didei2024 diinlunga. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), nel day-3 solito programma intenso di gare e in casa Italia si è cercato di massimizzare le prestazioni. La prima a rispondere all’appello è stata Sara Curtis, impegnataheat dei 50 dorso femminili.L’azzurrina ha ottenuto l’ottavo tempo di ingresso in semi(26.35) e spera di avvicinare e, perché no, migliorare il suo record italiano di 26.08 per centrare l’approdo nell’atto conclusivo. La statunitense Katharine Berkoff (25.89) è stata la migliore a precedere la canadese Ingrid Wilm (26.06) e l’altra americana Regan Smith (26.08).Poco brillante Lorenzo Moradella medesima specialità. Impegnato ieri nelladei 100 dorso e nella staffetta 4×50 mista mixed, il 26enne tricolore ha fatto fatica a trovare il tempo di nuotata e la prestazione che ne è venuta fuori è stata lontana dalla propria eccellenza (23.