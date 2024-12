Oasport.it - MotoGP, il Brasile tornerà a ospitare dal 2026 un appuntamento del Mondiale

Una novità in vista. Il Motoe latorneranno in. L’accordo tra il Circus delle due-ruote e il governo di Goiás e Brasil Motorsport è stato trovato e coprirà il periodo dalal 2030. Il Goiânia International Racetrack Ayrton Senna ha ospitato per la prima volta la massima categoria dal 1987 al 1989. Successivamente si è fatto tappa inma su altri tracciati. Nelsia correre nel Paese sudamericano dopo due decenni, una volta portati a termine i miglioramenti sul circuito di Goiânia, così viene chiarito dal comunicato ufficiale degli organizzatori. L’obiettivo è fare in modo di aumentare l’audience in territorio brasiliano.“Il ritorno dellaa Goiás è un traguardo storico per noi. Stiamo lavorando per garantire che le infrastrutture e i servizi forniscano un’esperienza indimenticabile per i piloti, team e appassionati“, ha dichiarato il governatore, Ronaldo Caiado.