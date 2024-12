Max Rendina assolto dall’accusa di usura il campione di rally riabilitato dopo la denuncia dell’amico per 100mila euro

Leggi su Open.online

Maxè statodi. Ildel mondo die organizzatore delRoma Capitale era andato a processo peril 18 settembre scorso, per difendersiRiccardo Manattini, secondo cui il rallista gli avrebbe prestatonel 2013 pretendendo un interesse annuo del 120%. Ma, 49 anni, è innocente, come stabilito oggi dalla Decima Sezione Penale del Tribunale di Roma. In sua difesa l’ex pilota ha sostenuto che il denaro dato all’amico non fosse un prestito, ma una somma che lui e altri avevano consegnato a Manattini affinché venisse investita.«L’investimento non era un investimento»«In realtà quell’investimento non era solido e nemmeno era un investimento. Non me la sono sentita dire quello che ritenevo un amico.