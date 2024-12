Piperspettacoloitaliano.it - Mario La Talpa in Don Matteo 14: chi è Mario Coco, l’attore che interpreta il nuovo Carabiniere

Laè uno dei nuovi ingressi in Don14. Entra in caserma a Spoleto, accolto dalcapitano Diego Martini e dal Maresciallo Cecchini.sarà coinvolto anche in una strana situazione sentimentale con Martina, la figlia del capitano Tommasi. Ma chi ècheilLachi è ildi Don14Lato dal, unche si trova coinvolto in una delle trame principali della serie, legata alla nipote del Maresciallo Cecchini, Martina, che si sospetta possa essere incinta. IlLaè subentrato con il cambio della squadra amministrato dal Capitano Martini.età e biografia deldi Donè un attore italiano noto per i suoi ruoli in film come “Non C’è Nessuno” (2022) e “The Generi” (2018).