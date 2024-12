Quotidiano.net - Magia Mabina Gioielli. Tre generazioni di orafi per prodotti di qualità

Leggi su Quotidiano.net

continua a brillare e arriva al Natale con alcune novità. Dal mondo degli orecchini, imperdibili Luce (in foto), placcati in oro o argento a forma di luna crescente. Oppure Chunky, orecchini a cerchio aperto in argento placcato oro 18K e per concludere, Luxury, in argento a goccia con zirconi. Sul versante dei bracciali, Feeling, placcato oro con un ciondolo a forma di cuore; Scandalo a corte, bracciale con maglie ottagonali; Santorini, bracciale con fusion stone glass verde e infine Privilegio, con catena groumette diamantata. Si aggiunge alla famiglia delle collane Incantesimo, girocollo in argento con ciondolo a forma di fiore. In primo piano anche diversi anelli: Beato tra le donne, in argento con zircone cuore e Santorini, anello, con fusion stone sia in azzurro che in verde.