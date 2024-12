L’università fantasma di Palermo | sequestro preventivo per oltre 35 milioni di euro

Leggi su Open.online

La guardia di Finanza diha eseguito un decreto didi 3,5dinei confronti della fondazione Zakladapa. L’ente gestiva l’attività di formazione del Dipartimento di Studipei Jean Monnet, la pseudo-università già nel mirino degli inquirenti per le migliaia di lauree false. L’istituto italo-bosniaco, infatti, non era mai stato autorizzato dal ministero dele della ricerca. La Zaklada avrebbe nascosto al fisco le rette, che andavano dai 3.500 a 26.000l’anno, pagate da800 iscritti.L’inchiestaGli iscritti provenivano da tutta Italia e frequentavano corsi di laurea e scuole di specializzazione (prevalentemente in campo sanitario). Solo dopo tempo i malcapitati hanno scoperto che i titoli non erano riconosciuti dal Ministero.