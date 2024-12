Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti incanta, primo tempo nei 200 farfalla! Curtis avanti, eliminato Mora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI E ITALIANI IN GARA OGGI10.39: Prima batteria in solitaria per il cubano Hernandez Mojarrieta che chiude con 4’07?0210.33. Al via la prima di sei batterie dei 400 stile libero uomini. Nella quarta c’è Luca De Tullio a caccia della finale10.32: Questi i semifinalisti dei 100 misti uomini: Moljenic, Ponti, Coll Marti, Reitshammer, Pumputis, Sakci, Saka, Kim, Gigler, Andrew, Coelho Santos, Knedla, Brannkarr, Savenko, Naumenko, Andor10.31: Noè Ponti con 52?37 vince la quarta batteria e fa segnare il secondoin assoluto10.27. Il turco Sakci con 52?10 vince la terza batteria dei 100 misti, dall’altro turco Saka con 52?2310.25: Il croato Miljenic, arrivato in grande spolvero al mondiale si aggiudica la seconda batteria con 51?32, dall’austriaco Reitshammer con 51?7810.