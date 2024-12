Ilgiorno.it - Le parole “misurano“ l’amore. La sfida degli aspiranti scrittori. Monza cerca l’X Factor letterario

Al via “aperte X“, laa colpi di racconti organizzata da Generazione Senior (un progetto della cooperativa La Meridiana) in collaborazione con Hemingway & Co. Sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione dal titolo “Nel Tempo“. Sette serate da domenica alle 20.30 in Sala Maddalena (via Santa Maddalena 7) e si arriva alla finalissima di aprile. Per partecipare si effettua l’iscrizione come concorrente a [email protected] , oppure via WhatsApp al numero 342/3888803 e si attende la data della convocazione. In ogni serata 5tali gareggeranno tra loro. Ognuno ha un tempo massimo di 5 minuti per leggere il proprio brano, accompagnato da un sottofondo musicale. Nel caso in cui si sforino i 5 minuti a disposizione, si avranno delle penalità.