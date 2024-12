Lapresse.it - Lavoro: via libera Cassazione a referendum su Jobs act e sicurezza

Roma, 12 dic. (LaPresse) – L’Ufficio Centrale per ilpresso la Corte di, con separate ordinanze, tutte depositate il 12 dicembre 2024, ha altresì dichiarato conformi a legge le richieste diche riguardano ilact e lasul. In particolare l’ok è arrivato per: “Contratto dia tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”; “Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale”; “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto disubordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”; “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”.