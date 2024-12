Thesocialpost.it - Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell’Ue: “Putin è debole, possiamo sconfiggerlo”

La Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen si è insediata per il suo secondo mandato, segnato da una complessa fase di approvazionesquadra di governo. Tra i protagonisti spicca l’ex ministro del governo Meloni, Raffaele Fitto, nominato vicepresidente. Tuttavia, un ruolo cruciale è affidato alla nuovadell’Unione Europea, l’estone, che affronta sfide geopolitiche di primaria importanza. Compreso lo scontro con la Russia di.Leggi anche:: “Pronti a lanciare altri missili ipersonici, possono raggiungere tutta Europa”Ucraina e Medio Oriente al centro dell’agendaIntervistata da La Stampa,ha parlato dei principali dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente.