Inps prepara le linee guida previdenziali per content creator e influencers

, influencer, talent manager: la pensione arriva anche per loro. L’è pronta a pubblicare una nuova circolare che chiarirà finalmente gli obblighi contributivi di una categoria in continua metamorfosi.L’iniziativa, che arriva dopo la creazione del codice Ateco per chi lavora nel mondo dell’influencer marketing, punta a dare ordine e certezze, diventando una bussola per i professionisti del settore.Le voci di un settore in evoluzioneDurante l’evento “C come Economy. Risposte concrete ad un mondo virtuale”, il direttore generale dell’, Antonio Pone, ha presentato i contorni di questa novità. Organizzato dall’Associazione Italiana& Digitals con la partecipazione di Assoinfluencer, l’incontro ha messo al centro le esigenze di chi opera nel digitale.