Agrigentonotizie.it - "Il mio compagno mi pestava e minacciava con un coltello, sono fuggita dopo il parto": racconto shock in aula

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Si ubriacava, mi picchiava e micon un. Una volta prestai dei soldi a mio cugino che era venuto in paese per il funerale della madre, è venuto a saperlo e mi ha frustato con la prolunga elettrica. Ho avuto dolori per tre mesi"., al processo in corso davanti ai.