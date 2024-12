Ilgiorno.it - I successi del Policlinico. Il regista Salvatores: "Io, ammalato di Covid e curato al San Matteo"

"Mi sonodidurante la prima ondata e sono stato ricoverato al Sandove sono rimasto a lungo perché non mi sono negativizzato in fretta. Così ho avuto modo di conoscere bene il professor Raffaele Bruno del quale sono diventato amico". IlGabrieleha spiegato così la sua presenza come moderatore all’incontro “La complessità dei progressi della scienza medica: dalle scoperte alla cura” che si è tenuto ieri. L’appuntamento dedicato a un anno di Sanè stato pensato, come ha spiegato il direttore scientifico delVittorio Bellotti per "avvicinare il pubblico, anche il meno esperto, alla vita dell’ospedale e alle sue connessioni interne ed esterne". Difficile la situazione della medicina in Italia. "È importante mantenere le eccellenze - ha detto Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’istituto Humanitas e professore emerito di Patologia generale -.