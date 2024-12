Calciomercato.it - Guardiola in piena crisi: “L’ho già detto che è colpa mia. Mai vicino alla Juventus”

Leggi su Calciomercato.it

La Juve stende il Manchester City nella super sfida di Champions: tutta la delusione dell’allenatore spagnolo in conferenza stampaÈ sconsolato Pepal termine del match perso all’Allianz Stadium contro la. Manchester City ine anche la qualificazioneprossima fase di Champions League è in pericolo.Pep(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore spagnolo analizza il ko odierno e il momento negativo dei campioni d’Inghilterra in conferenza stampa: “Abbiamo avuto diverse occasioni, ma purtroppo non le abbiamo sfruttate a dovere. La differenza è stata questa. Non credo che abbiamo perso per degli errori difensivi. Amo la mia squadra e sono comunque orgoglioso di come hanno giovato questa sera – sottolinea– Quando non si ottengono risultati è dura, però dobbiamo dare meritoper la prestazione che hanno fatto stasera.